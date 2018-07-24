Моуринью готов расстаться с Мартиалем при одном условии

"Манчестер Юнайтед" не исключает вариант с продажей французского нападающего Антони Мартиаля, сообщает Times.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью готов продать игрока, но лишь в зарубежный клуб. В данный момент форвардом интересуется "Челси", но тренер не позволит ему перейти в лондонский клуб.

В прошлом сезоне 22-летний Мартиаль провел за "МЮ" 45 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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