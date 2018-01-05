Моуринью готов расстаться с Матой

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Моуринью готов расстаться с Матой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью готов расстаться следующим летом с полузащитником Хуаном Матой, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, португальский наставник дал согласие на продажу 29-летнего испанца, чтобы освободить место в составе для Месута Озила, которого рулевой "МЮ" рассчитывает заполучить по окончании сезона в качестве свободного агента.

Напомним, что на Мату претендует миланский "Интер", однако "нерадзурри" хотели бы подписать его бесплатно. | http://soccernews.ru

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