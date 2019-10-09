Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм"
Известный португальский тренер Жозе Моуринью выразил готовность сменить Маурисио Почеттино у руля "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, в случае увольнения аргентинского специалиста "Особенный" будет ждать предложение от "шпор".
По итогам восьми туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Чемпионов команда набрала 1 очко в двух матчах.
Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года, когда контракт с ним расторг "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
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|8
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|8
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|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3