Моуринью готов возглавить "Тоттенхэм"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью выразил готовность сменить Маурисио Почеттино у руля "Тоттенхэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в случае увольнения аргентинского специалиста "Особенный" будет ждать предложение от "шпор".

По итогам восьми туров "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Чемпионов команда набрала 1 очко в двух матчах.

Моуринью остаётся без работы с декабря 2018 года, когда контракт с ним расторг "Манчестер Юнайтед".

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