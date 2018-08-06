Моуринью громко высказался о составе "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью громко высказался о составе "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз выразил недовольство составом команды.

"Руководство клуба знает, какие игроки мне нужны и пытается сделать все возможное. У нас еще осталось несколько дней до закрытия трансферного окна.

У наших конкурентов фантастические составы: "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити". Другие наши соперники, как "Ливерпуль", активно усиливаются. Если мы не купим новых игроков, нам предстоит трудный сезон", - цитирует Моуринью Evening Standard.

Напомним, что этим летом "МЮ" купил вратаря Ли Грант, защитника Диогу Далота и хавбека Фреда.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит громкое подписание перед закрытием трансферного окна. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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