Моуринью громко высказался о составе "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз выразил недовольство составом команды.

"Руководство клуба знает, какие игроки мне нужны и пытается сделать все возможное. У нас еще осталось несколько дней до закрытия трансферного окна.

У наших конкурентов фантастические составы: "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити". Другие наши соперники, как "Ливерпуль", активно усиливаются. Если мы не купим новых игроков, нам предстоит трудный сезон", - цитирует Моуринью Evening Standard.

Напомним, что этим летом "МЮ" купил вратаря Ли Грант, защитника Диогу Далота и хавбека Фреда.

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