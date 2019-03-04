Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в мадридский "Реала".

"Могу ли я вернуться в бывший клуб? Почему бы и нет, если это правильный клуб с соответствующими структурой и амбициями. Мне кажется, что можно гордиться тем, если тебя хочет вернуть клуб, в котором ты ранее работал. "Реал" - это суперклуб, который 13 раз выигрывал Лиге Чемпионов.

В своей карьере некоторое разочарование у меня было только после ухода из "Манчестер Юнайтед". Считаю, что я мог еще немало добиться с этим клубом. А вот после уходов из других клубов я чувствовал, что моя миссия завершена", - приводит слова Моуринью beIN SPORTS.

Напомним, что 56-летний Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. Под его руководством королевский клуб по одному разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

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