Моуринью, Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиливерпуль

Моуринью, Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Стал известен список претендентов на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам августа, сообщает официальный сайт АПЛ.

На получение награды претендуют: Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Дэвид Вагнер ("Хаддерсфилд") и Тони Пьюлис ("Вест Бромвич").

В августе "Манчестер Юнайтед" одержал три победы с общим счетом 10:0. "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Вест Бромвич" и "Хаддерсфилд" по два раза выиграли и однажды сыграли вничью.

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