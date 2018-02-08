Моуринью хочет, чтобы в возможную сделку по Де Хеа был включен один из трех игроков "Реал"

Теги давид де хеареал мадриджозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью хочет, чтобы в возможную сделку по Де Хеа был включен один из трех игроков "Реал"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет, чтобы в возможную сделку с мадридским "Реалом" по голкиперу его команды Давиду Де Хеа был включен один из трех игроков королевского клуба.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, наставник "красных дьяволов" предпочел бы сохранить 27-летнего вратаря в своей команде. Однако, если расставание с ним будет неизбежно, он хотел бы получить взамен Рафаэля Варана, Иско или Марко Асенсио.

Напомним, Де Хеа озвучил свои финансовые требования "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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