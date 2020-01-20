Моуринью хочет купить форварда "Реала" Йовича
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде форварда "Реала" Луку Йовича. Об этом сообщает Daily Star.
По информации источника, португалец намерен купить форварда уже этой зимой. Так как команде нужна подходящая замена травмированному Харри Кейну, выбывшему до апреля.
Моуринью намерен использовать свои связи с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, чтобы осуществить переход серба.
В этом сезоне 22-летний футболист участвовал в 18 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами. В "Реале" форвард играет с лета 2019 года. Его контракт со сливочными рассчитан до 2025 года.
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