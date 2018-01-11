Моуринью хочет "насолить" Гвардиоле на трансферном рынке

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Моуринью хочет "насолить" Гвардиоле на трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет "насолить" наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле на трансферном рынке.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, португалец намерен увести из-под носа своего коллеги форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Моуринью даже лично связался с рулевым "канониров" Арсеном Венгером, чтобы договориться о переходе 29-летнего чилийца. В сделку может быть включён хавбек "МЮ" Генрих Мхитарян.

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