Моуринью хочет обменять Погба в "Барселону"

2 Теги барселонаманчестер юнайтедполь погбажозе моуриньюиван ракитич

Моуринью хочет обменять Погба в "Барселону"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в обмене полузащитника своей команды Поля Погба в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" готов отпустить француза на "Камп Ноу", если в обратном направлении он получит хавбека ведущего "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним,  Де Хеа подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии
Сергей

Удивительно, учитывая то, как Моуриньо хотел получить Погба в 2016-ом. Но люди узнают друг друга получше и наступает разочарование.

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Kireman

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