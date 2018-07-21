Моуринью хочет обменять Погба в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в обмене полузащитника своей команды Поля Погба в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" готов отпустить француза на "Камп Ноу", если в обратном направлении он получит хавбека ведущего "сине-гранатовых" Ивана Ракитича.

Напомним, Де Хеа подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru