Моуринью хочет отсрочить чемпионство "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Сити".
"Единственное, что я могу сказать, это то, что мы хотим победить в этом матче, мы не хотим отдавать им игру. Мы хотим побороться и выиграть матч, если это возможно. Это единственное, что я могу сказать.
Это нормально, что хочется отсрочить их чемпионство. Мы хотели бы победить их и хотели бы, чтобы "Тоттенхэм" победил их на следующей неделе. Хочется, чтобы они были чемпионами как можно позже.
Думаю, что "Челси" чувствует то же самое, потому что они хотели бы быть действующими чемпионами как можно дольше, до конца апреля или начала мая. Это нормально в футболе, но очевидно, что "Сити" будет чемпионом, потому что есть очень существенная разница" - приводит слова Моуринью AS.
Читайте также: Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21