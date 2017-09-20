Моуринью хочет переманить Алексиса Санчеса

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен переманить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, главным претендентом на которого является "Манчестер Сити".

Как сообщает британская пресса, португальский наставник готов заверить чилийца, что "Юнайтед", в отличие от "Сити", смогут договориться с "Арсеналом", и уже в январе закроют сделку.

Санчес в этом сезоне провёл за "канониров" 3 матча в АПЛ, не забивал.

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