Моуринью хочет переманить в "Рому" хавбека "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Танги Ндомбеле/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, сообщает журналист Жюльен Майнар в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью лично звонил игроку, чтобы убедить его присоединиться к римлянами. Игроком также интересуется "Наполи".

В нынешнем сезоне 25-летний Ндомбеле провел за "Тоттенхэм" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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