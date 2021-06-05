Моуринью хочет подписать Льориса в "Рому"

Фото: фан-инстаграм Льориса/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, руководство "Ромы" готово пойти навстречу новому главному тренеру «волков» Жозе Моуринью, который хочет приобрести 34-летнего вратаря "Тоттенхэма" Уго Льориса.

По информации источника, португалец хочет вновь поработать с вратарем сборной Франции, контракт которого с "Тоттенхэмом" истекает в конце июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 голкипер провел 38 матчей в АПЛ и пропустил 45 голов. В 12 случаях он смог сохранить ворота сухими.

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