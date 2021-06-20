Моуринью хочет подписать Рамоса в "Рому"

Теги ромасерхио рамосжозе моуринью

Моуринью хочет подписать Рамоса в "Рому"Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет подписать в римский клуб испанского защитника Серхио Рамоса.

По информации источника, португальский тренер уже общался с игроком и надеется убедить его перейти в состав "Ромы". Сам испанец до сих пор не знает, где хотел бы продолжить карьеру. 

В прошедшем сезоне Рамос провел 21 матч в составе "Реала", в которых забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

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