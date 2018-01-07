Моуринью хочет подписать шестерых игроков

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью хочет подписать шестерых игроковГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет подписать шестерых игроков в свою команду.

Так, по сведениям Express, в шорт-лист португальского специалисты вошли защитники Киран Тирни ("Селтик"), Райан Сессеньон ("Фулхэм"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), полузащитник Фабиньо ("Монако") и вингеры Малком ("Бордо") и Тома Лемар ("Монако").

Напомним, Усэйн Болт намерен стать игроком "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов