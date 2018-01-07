Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет подписать шестерых игроков в свою команду.

Так, по сведениям Express, в шорт-лист португальского специалисты вошли защитники Киран Тирни ("Селтик"), Райан Сессеньон ("Фулхэм"), Дэнни Роуз ("Тоттенхэм"), полузащитник Фабиньо ("Монако") и вингеры Малком ("Бордо") и Тома Лемар ("Монако").

Напомним, Усэйн Болт намерен стать игроком "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru