Моуринью хочет подписать защитника "Челси"

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Моуринью хочет подписать защитника "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника "Челси" Давида Луиза, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже сделали запрос о трансфере 30-летнего бразильца, который хорошо знаком "Особенному" по совместной работе в лондонской команде.

Сам Луиз также хочет сменить клубную прописку, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии ЧМ-2018, однако его переход в "МЮ" может заблокировать наставник "Челси" Антонио Конте, у которого возник конфликт с Моуринью.

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