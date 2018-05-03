Моуринью хочет попробовать Мартиаля на новой позиции

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Моуринью хочет попробовать Мартиаля на новой позиции

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет попробовать вингера Антони Мартиаля на новой позиции, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, наставник "красных дьяволов" готов передвинуть 22-летнего француза в центр атаки, обеспечив тем самым глубину для Ромелу Лукаку.

Напомним, что ближайшим летом за Мартиаля намерены побороться многие европейские топ-клубы, в том числе "Ювентус", "Челси", "Тоттенхэм" и "Бавария".

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