Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в "Тоттенхэм"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы видеть в команде форварда Златана Ибрагимовича, передает The Telegraph.

Ранее футболист заявил, что в конце этого года покинет "Лос-Анджелес Гэлакси", в котором играет с 2017 года.

Ибрагимович уже выступал под руководством португальского тренера в "Интере" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что на шведа также претендуют "Милан", "Болонья", "Милан" и "Боруссия".

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