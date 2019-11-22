Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в "Тоттенхэм"

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Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в "Тоттенхэм"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы видеть в команде форварда Златана Ибрагимовича, передает The Telegraph.

Ранее футболист заявил, что в конце этого года покинет "Лос-Анджелес Гэлакси", в котором играет с 2017 года.

Ибрагимович уже выступал под руководством португальского тренера в "Интере" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что на шведа также претендуют "Милан", "Болонья", "Милан" и "Боруссия".

Не пропустите: Моуринью заявил, что полностью доволен составом "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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