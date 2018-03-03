Моуринью хочет сохранить Феллаини в команде

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал будущее хавбека Маруана Феллаини в команде.

"Феллаини - это совсем другая история. Он по-прежнему молодой футболист. У него было повреждение и небольшая операция, незначительная. Он вернется в строй через пару недель.

Поэтому, если мы пройдем "Севилью" в Лиге Чемпионов, думаю, он будет готов к четвертьфиналу, а также к вероятному полуфиналу Кубка Англии, и поможет нам в последние два месяца в АПЛ.

Собирается ли он уйти? Я не знаю, но я хочу, чтобы он остался. Клуб хочет, чтобы он остался" - приводит слова Моуринью Tribalfootball.

Читайте также: Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru