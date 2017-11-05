Моуринью хочет увеличения зарплаты

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью хочет увеличения зарплаты

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет, чтобы ему увеличили зарплату, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, агент португальского специалиста в ближайшее время встретиться с руководством клуба и попросит повышения зарплаты на 3 миллиона евро.

Отметим, что на данный момент Моуринью получает 9 миллионов евро в год.

Читайте также: Летом Моуринью хочет сделать три громких приобретения. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов