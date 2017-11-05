Моуринью хочет увеличения зарплаты

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет, чтобы ему увеличили зарплату, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, агент португальского специалиста в ближайшее время встретиться с руководством клуба и попросит повышения зарплаты на 3 миллиона евро.

Отметим, что на данный момент Моуринью получает 9 миллионов евро в год.

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