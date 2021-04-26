Моуринью хочет вернуться в "Интер"

Теги жозе моуриньюинтер миланантонио конте

Моуринью хочет вернуться в "Интер"Фото: Твиттер @FootballFunnnys 
Жозе Моуриньо хочет снова тренировать "Интер", с которым ранее завоевал ряд трофеев, сообщает Calciomercato.

По данным источника, португалец не против занять место Антонио Конте.

Нынешний наставник "Интера" стремиться в этом сезоне завоевать золотые медали чемпионата Италии и прервать многолетнюю гегемонию "Ювентуса". Однако, отношения у Конте с боссами клуба остаются напряженными.

Напомним, что португальский специалист находится без работы после того, как был уволен из "Тоттенхэма" 19 апреля после ряда неудовлетворительных результатов. Кроме того, Моуриньо конфликтовал с футболистами "шпор" и был недоволен участием руководства клуба в создании европейской Суперлиги.

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