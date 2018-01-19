Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"
Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью лично убеждает футболиста перебраться в стан "красных дьяволов". Наставник считает, что хавбек может стать обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов рассмотреть предложения о продаже 28-летнего Бэйла в летнее трансферное окно.

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