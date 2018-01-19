Моуринью хочет видеть Бэйла в "Манчестер Юнайтед"



Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Жозе Моуринью лично убеждает футболиста перебраться в стан "красных дьяволов". Наставник считает, что хавбек может стать обладателем "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов рассмотреть предложения о продаже 28-летнего Бэйла в летнее трансферное окно.

Не пропустите: "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Фернандиньо. | http://soccernews.ru