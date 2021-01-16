Моуринью хочет видеть Ди Марию в "Тоттенхэме"

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Моуринью хочет видеть Ди Марию в "Тоттенхэме"

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Todofichajes, в услугах 32-летнего аргентинца лично заинтересован наставник "шпор" Жозе Моуринью, который знаком с ним по совместной работе в "Реале".

Контракт игрока с ПСЖ истекает ближайшим летом. Отмечается, что окончательное решение о своем будущем Ди Мария примет по окончании сезона.

В этом сезоне Ди Мария провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и семью ассистами.

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