Моуринью хочет видеть Ди Марию в "Тоттенхэме"
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария попал в сферу интересов "Тоттенхэма".
Как сообщает Todofichajes, в услугах 32-летнего аргентинца лично заинтересован наставник "шпор" Жозе Моуринью, который знаком с ним по совместной работе в "Реале".
Контракт игрока с ПСЖ истекает ближайшим летом. Отмечается, что окончательное решение о своем будущем Ди Мария примет по окончании сезона.
В этом сезоне Ди Мария провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и семью ассистами.
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