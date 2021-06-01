Моуринью хочет видеть Доннарумму в "Роме"

Теги ромамиланжозе моуриньюджанлуиджи доннарумма

Моуринью хочет видеть Доннарумму в "Роме"Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может остаться в Серии А.

По информации источника, вратаря, уходящего из "Милана", хочет видеть в "Роме" главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Отмечается, что португальский специалист пытается убедить руководство клуба выделить средства, необходимые для подписания 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

Также не пропустите: Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны"

Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов