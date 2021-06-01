Моуринью хочет видеть Доннарумму в "Роме"

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может остаться в Серии А.

По информации источника, вратаря, уходящего из "Милана", хочет видеть в "Роме" главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Отмечается, что португальский специалист пытается убедить руководство клуба выделить средства, необходимые для подписания 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось об интересе к Доннарумме со стороны "Барселоны", "Ювентуса" и "ПСЖ".

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

Также не пропустите: Карл-Хайнц Румменигге досрочно покинет "Баварию". | http://soccernews.ru