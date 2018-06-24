Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" игрока "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедбарселонаиван ракитичжозе моуринью

Моуринью хочет видеть в "Манчестер Юнайтед" игрока "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает Sky Sports, португальский специалист настаивает на приобретении 30-летнего хорвата в текущее трансферное окно.

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 214 матчей и забил 29 голов.

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