Моуринью хочет видеть в "МЮ" лидера "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Челси" Эдена Азара.

Наставник уверен, что бельгиец играет ключевую роль в успехе лондонцев.

"История показывает, что когда Азар в лучшей форме, "Челси" становится чемпионом. Так было со мной, так было с Конте. В этом сезоне Азар снова лучший, и "Челси" среди лидеров. Этот игрок имеет большое значение. Хотел бы видеть его рядом с собой, но "Челси" возглавляют умные люди, которые никогда не продадут его в "МЮ", - сказал он.

Читайте: Азар громко высказался о своем будущем | http://soccernews.ru