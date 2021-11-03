Моуринью хочет видеть в "Роме" двух игроков "Реала"

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Моуринью хочет видеть в "Роме" двух игроков "Реала"Фото: инстаграм Начо/Автор неизвестен

"Рома" может подписать двух футболистов мадридского "Реала".

Как сообщает издание Marca со ссылкой на Corriere dello Sport, главный тренер римлян Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника Дани Себальоса и защитника Начо уже в зимнее трансферное окно. 

Напомним, что ранее уже сообщалось об интересе "волков" к 25-летнему хавбеку "Мадрида". Римляне готовы предложить серебряному призёру Олимпиады в Токио контракт до 2026 года. Но сам футболист считает своим приоритетом возвращение в "Бетис".

Стоит отметить, что в данный момент Себальос находится на завершающей стадии восстановления после разрыва связок голеностопа. Его полное возвращение в строй запланировано на ноябрь.

Что касается Начо, то в текущем сезоне он сыграл в 9 матчах (776 минут), в которых он отметился одним голом.

Моуриньо полагает, что Себальос может укрепить костяк "Ромы" в полузащите, а Начо в качестве ветерана значительно усилит центр обороны команды.

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