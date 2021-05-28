Моуринью хочет видеть в "Роме" экс-игрока "Баварии"

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Моуринью хочет видеть в "Роме" экс-игрока "Баварии"

Фото инстаграм Джерома Боатенга

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью заинтересован в подписании бывшего защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

По информации La Gazzetta dello Sport, португальский наставник считает, что опыт 32-летнего футболиста поможет ему выстроить крепкую оборону.

Напомним, что немец является свободным агентом. "Бавария" решила не продлевать с ним истекающий в июне контракт.

В апреле сообщалось об интересе к Боатенгу со стороны "Барселоны" и "Тоттенхэма".

Не пропустите: "Рома" интересуется футболистом "Арсенала". | http://soccernews.ru
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