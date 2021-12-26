Моуринью хочет видеть в "Роме" хавбека "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью хочет видеть в "Роме" хавбека "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Уэлленса

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Чарли Уэлленс попал в сферу интересов "Ромы".

По сведениям The Sun, в подписании 19-летнего игрока заинтересован наставник римлян Жозе Моуринью. Португальский специалист хотел заполучить футболиста, когда возглавлял "Тоттенхэм".

На данный момент Уэлленс играет за "МЮ U-21". На его счету один гол и четыре ассиста в 17 играх.

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