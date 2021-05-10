Моуринью хочет видеть в "Роме" вингера "Барселоны"

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Моуринью хочет видеть в "Роме" вингера "Барселоны"

Фото инстаграм Франсишку Тринкау

Будущий главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью определил для клуба очередную трансферную цель.

По информации Calciomercato, португальский наставник желает заполучить вингера "Барселоны" Франсишку Тринкау.

Ожидается, что "сине-гранатовые" могут согласиться на аренду 21-летнего португальца, а полноценный трансфер маловероятен.

В текущем сезоне Тринкау сыграл за "Барсу" 40 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Прошлым летом его купили за 31 миллион евро.

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