Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии, пишет Corriere dello Sport.
По сведениям издания, в услугах француза заинтересован главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью.
Португальский наставник уже обсуждал по телефону с 26-летним футболистом его потенциальный переход в римский клуб.
Рыночная стоимость Лангле оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2026 года.
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