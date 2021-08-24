Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Барселоны"

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Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Барселоны"

Фото инстаграм Клемана Лангле

Центральный защитник "Барселоны" Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии, пишет Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в услугах француза заинтересован главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью.

Португальский наставник уже обсуждал по телефону с 26-летним футболистом его потенциальный переход в римский клуб.

Рыночная стоимость Лангле оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2026 года.

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