Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Вулверхэмптона"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определил для лондонского клуба цель на летнее трансферное окно.
По информации Le10sport, португальский наставник хочет видеть в своей команде полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист также интересен ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Рыночная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
Не пропустите: "Тоттенхэм" отказался от трансфера одного из лидеров "Ромы". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18