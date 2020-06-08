Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определил для лондонского клуба цель на летнее трансферное окно.

По информации Le10sport, португальский наставник хочет видеть в своей команде полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист также интересен ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 43 матчах.

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