Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определился с новой трансферной целью.

По информации Mirror, португальский специалист хочет, чтобы "шпоры" подписали защитника "Интера" Диего Година.

По мнению Моуринью, уругваец сможет усилить центр обороны "Тоттенхэма" и станет адекватной заменой для Яна Вертонгена.

Напомним, что на Година также претендует "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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