Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью определился с новой трансферной целью.
По информации Mirror, португальский специалист хочет, чтобы "шпоры" подписали защитника "Интера" Диего Година.
По мнению Моуринью, уругваец сможет усилить центр обороны "Тоттенхэма" и станет адекватной заменой для Яна Вертонгена.
Напомним, что на Година также претендует "Манчестер Юнайтед". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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|27
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|27
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|11
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|36
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|Саутгемптон
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|Борнмут
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|27
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