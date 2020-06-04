Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника "Челси"

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Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника "Челси"

Защитник "Челси" Курт Зума попал в сферу интересов "Тоттнехэма".

По сведениям RMC Sport, в покупке 25-летнего француза лично заинтересован наставник "шпор" Жозе Моуринью, который ранее работал с ним в "Челси".

Отмечается, что "Челси" готов расстаться с футболистом, однако за немалые деньги. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В этом сезоне Зума провел 33 матча, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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