Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника сборной Бельгии

Теги тоттенхэмпсжжозе моуриньютомас меньетрансферы

Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника сборной Бельгии

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нашёл вариант усиления правого фланга обороны.

По информации Het Laatste Nieuws, именитый португалец зовёт в свою команду защитника ПСЖ и сборной Бельгии Тома Менье.

По окончании сезона 28-летний фулбек станет свободным агентом, поэтому может присоединиться к "шпорам" бесплатно.

По всей видимости, Менье должен заменить в составе "Тоттенхэма" Сержа Орье, который близок к уходу в "Милан".

Не пропустите: "Барселона" предложила двух игроков в обмен на Ндомбеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов