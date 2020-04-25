Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника сборной Бельгии

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нашёл вариант усиления правого фланга обороны.

По информации Het Laatste Nieuws, именитый португалец зовёт в свою команду защитника ПСЖ и сборной Бельгии Тома Менье.

По окончании сезона 28-летний фулбек станет свободным агентом, поэтому может присоединиться к "шпорам" бесплатно.

По всей видимости, Менье должен заменить в составе "Тоттенхэма" Сержа Орье, который близок к уходу в "Милан".

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