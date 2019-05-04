Моуринью хочет возглавить ПСЖ

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Моуринью хочет возглавить ПСЖ

Известный португальский тренер Жозе Моуринью ждёт предложения от ПСЖ, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 56-летний специалист хочет сменить у руля парижан Томаса Тухеля, который не добился больших успехов в текущем сезоне.

Впрочем, французский клуб пока не проявлял интерес к "Особенному", поэтому он изучает другие варианты.

Сейчас главным претендентом на Моуринью, которого в декабре прошлого года уволили из "Манчестер Юнайтед", считается "Рома".

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