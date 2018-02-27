Моуринью хочет заменить Погба хавбеком "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой полузащитнику своей команды Полю Погба, с которым он намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой французу наставник "красных дьяволов" выбрал хавбека мадридского "Реала" Иско. Вполне возможно, что предпринять попытки подписать игрока "сливочных" "Юнайтед" попробует уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Реал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма". | soccernews.ru