Моуринью хочет заменить Погба хавбеком "Реала"
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определился с заменой полузащитнику своей команды Полю Погба, с которым он намерен расстаться по окончанию текущего сезона.
Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой французу наставник "красных дьяволов" выбрал хавбека мадридского "Реала" Иско. Вполне возможно, что предпринять попытки подписать игрока "сливочных" "Юнайтед" попробует уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за "Реал".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Тоттенхэма". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20