Моуринью: "Хочу подписать еще двух игроков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своих желаниях на трансферном рынке.

"Одно дело - это то, чего хотел бы я, и совсем другое - это то, что должно произойти. Я хочу подписать еще двух игроков", - приводит слова наставника "красных дьяволов" Deadline Day Live.

В текущее межсезонье манкунианцы уже подписали голкипера Ли Гранта из "Сток Сити" за 1,7 миллиона евро, защитника Диогу Далота из "Порту" за 22 миллиона евро и полузащитника Фреда из донецкого "Шахтера" за 59 миллионов евро

Напомним, Моуринью попросил "Манчестер Юнайтед" увеличить бюджет на трансферы. | soccernews.ru