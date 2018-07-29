Моуринью: "Хочу подписать еще двух игроков"

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Моуринью: "Хочу подписать еще двух игроков"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своих трансферных предпочтениях.

"Я хотел бы подписать еще двух игроков. Но, думаю, я не получу их обоих. Я думаю, что, возможно, удастся заполучить одного. Несколько месяцев назад я предоставил своему клубу список из пяти кандидатов. И я ожидаю, что мне купят хотя бы одного из этих игроков. Если это будет возможно - хорошо, если нет, мы продолжим бороться, работать и верить в игроков, которые у нас есть", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуринью подвел итог матчу с "Ливерпулем". | soccernews.ru

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