Моуринью: "Хочу возглавить сборную и не обязательно португальскую"

Португальский тренер Жозе Моуринью сказал, что был бы не против возглавить сборную. Об этом информирует Eleven Sports.



"Я хочу участвовать в новых соревнованиях. Сейчас я думаю о чемпионате мира и о чемпионате Европы. Я давно хочу попробовать себя в чем-то подобном. Прямо сейчас я скорее вижу себя в сборной, чем в клубе. Однако не думаю, что это должна быть обязательно сборная Португалии", - сказал Моуринью.



Ранее сообщалось, что в услугах 56-летнего португальца заинтересована сборная Бразилии.



Последний клуб, который возглавлял Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

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