Моуринью хорошо заработает на сотрудничестве с российским телеканалом

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Моуринью хорошо заработает на сотрудничестве с российским телеканалом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хорошо заработает на сотрудничестве с Russia Today.

Как сообщает The Times, португальский специалист получит один миллион фунтов за пять дней работы на российском телеканале.

Напомним, что Моуринью будет экспертом RT во время ЧМ-2018. Ради этого предложения "Особенный" отказался работать с BBC и ITV.

Не пропустите: Моуринью впервые в карьере победил в матче АПЛ, проигрывая по ходу встречи в два гола. | http://soccernews.ru

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