Моуринью: "Хорватия даст бой Аргентине"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пообщался с журналистами на тему предстоящего матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Хорватии.

"Хорватия – это команда с талантливыми опытными игроками, которые выступают за лучшие клубы мира. Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой", - отметил он.

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 21 июня. | http://soccernews.ru