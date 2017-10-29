Моуринью: "Хотел бы объясниться с фанатами"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюромелу лукаку

Моуринью: "Хотел бы объясниться с фанатами"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал на защиту форварда своей команды Ромелу Лукаку.

"Я хотел бы, чтобы фанаты объяснили мне, почему они не поддерживают Лукаку, ведь он полностью отдается на поле? Не имеет значения - забивает он гол или нет. Я действительно не понимаю реакцию фанатов, являются ли они "красными дьяволами"?", - цитирует наставника "Юнайтед" The Sun.

Напомним, Моуринью прокомментировал свой жест на камеру после матча с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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