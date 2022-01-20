Моуринью хотел подписать Лукаса Васкеса

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Моуринью хотел подписать Лукаса Васкеса

Фото: инстаграм Лукаса\Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" Лукас Васкес мог перейти в "Рому", сообщает издание Defensacentral.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью хотел подписать испанца в этом месяце, однако наставник "Реала" Карло Анчелотти был категорически против ухода игрока. 

Отмечается, что Лукас - важный игрок команды в глазах тренера и он не собирается его отпускать.

Сообщается, что сам Васкес был польщен интересом со стороны Моуринью, но он хочет играть только за "Мадрид".

В нынешнем сезоне испанец сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол.

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