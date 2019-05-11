Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ

Известный португальский тренер Жозе Моуринью предложил свои услуги "Ювентусу" через агента Жорже Мендеша.

Как сообщает Daily Mail, руководство "старой синьоры" не захотело предлагать контракт "Особенному".

У туринского клуба другой приоритет - переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинцу "бьянконери" готовы платить 20 миллионов евро в год.

Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, но в ближайшее время он может покинуть занимаемый пост.

Не пропустите: "Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Аллегри. | http://soccernews.ru