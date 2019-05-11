Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ

Теги ювентусжозе моуриньюжорже мендешмаурисио почеттинототтенхэммассимилиано аллегри

Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ

Известный португальский тренер Жозе Моуринью предложил свои услуги "Ювентусу" через агента Жорже Мендеша.

Как сообщает Daily Mail, руководство "старой синьоры" не захотело предлагать контракт "Особенному".

У туринского клуба другой приоритет - переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинцу "бьянконери" готовы платить 20 миллионов евро в год.

Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, но в ближайшее время он может покинуть занимаемый пост.

Не пропустите: "Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Аллегри. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"

"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов