Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ
Известный португальский тренер Жозе Моуринью предложил свои услуги "Ювентусу" через агента Жорже Мендеша.
Как сообщает Daily Mail, руководство "старой синьоры" не захотело предлагать контракт "Особенному".
У туринского клуба другой приоритет - переманить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинцу "бьянконери" готовы платить 20 миллионов евро в год.
Сейчас "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, но в ближайшее время он может покинуть занимаемый пост.
Не пропустите: "Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Аллегри. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
-
"Барселона" включилась в борьбу за Погба
-
Его выгнали из академии "Коринтианса", а Эмери смешал его с грязью: рассказываем историю спасителя "Тоттенхэма" Лукаса Моуры
-
Главные новости дня: 10 мая
-
"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"
Лента новостей
-
"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"
-
Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит
-
Представители "Реала" отправились во Францию на переговоры с игроком "Лиона"
-
"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте
-
"Арсенал" и "Ювентус" поспорят за победителя ЧМ-2018
-
"Барселона" определилась с заменой для Силлессена
-
Симеоне: "Мне плевать на слухи о будущем Гризманна"
-
Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ
-
Магуайр имеет предложения от четырёх топ-клубов АПЛ
-
Ибрагимович оштрафован за симуляцию
-
3
"Барселона" включилась в борьбу за Погба
-
Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в апреле
-
Его выгнали из академии "Коринтианса", а Эмери смешал его с грязью: рассказываем историю спасителя "Тоттенхэма" Лукаса Моуры
-
Главные новости дня: 10 мая
-
Два игрока "Торино" едва не подрались на тренировке
-
"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"
-
Адвокат Мамаева прокомментировал ситуацию с расторжением контракта с "Краснодаром"
-
Азар - лучший игрок сезона в "Челси" по версии одноклубников
-
"Брест" после шестилетнего перерыва вернулся в Лигу 1
-
МИД Азербайджана выступил с заявлением об участии Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15