Моуринью: "Хотелось бы заполучить еще двух игроков"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своих трансферных планах на оставшуюся часть лета.

"Я доволен своей командой, но мне хотелось бы иметь еще двух игроков. Я никогда не скрываю этого. Один игрок, выступающий в полузащите, даст мне больше возможностей для баланса и команды. Еще один игрок линии атаки, который способен выполнять роль вингера, дал бы мне больше вариантов в нападении.

Но я никогда не говорю об игроках, принадлежащих другим клубам. Мне бы не понравилось, если бы кто-нибудь из тренеров пришел и сказал, что он хочет одного из моих игроков, это неправильно. Я хотел бы заполучить еще двух игроков, и, вероятно, я их получу", - цитирует наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Напомним, Моуринью объяснил Бэйлу, почему "Манчестер Юнайтед" его не подписал. | soccernews.ru