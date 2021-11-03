Моуринью и Аллегри впереди всех: рейтинг зарплат тренеров Серии А

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Моуринью и Аллегри впереди всех: рейтинг зарплат тренеров Серии А

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Стали известны зарплаты всех тренеров итальянской Серии А, сообщает Calcio e Finanza.

Первое место делят главные тренеры "Ювентуса" и "Ромы" Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью, которые получают по семь миллионов евро в год после выплаты налогов. Третье место занимает наставник "Интера" Симоне Индзаги (4 млн).

Полностью рейтинг зарплат тренеров Серии А выглядит следующим образом:

1-2. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 7 миллионов евро в год после выплаты налогов
1-2. Жозе Моуринью ("Рома") – 7
3. Симоне Индзаги ("Интер") – 4
4-5. Маурицио Сарри ("Лацио") – 3
4-5. Лучано Спаллетти ("Наполи") – 3
6. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2
7-9. Стефано Пиоли ("Милан") – 2
7-9. Синиша Михайлович ("Болонья") – 2
7.9. Иван Юрич ("Торино") – 2
10. Винченцо Итальяно ("Фиорентина") – 1,2
11. Вальтер Мадзарри ("Кальяри") – 1
12. Давиде Баллардини ("Дженоа") – 0,9
13. Алессио Дионизи ("Сассуоло") – 0,85
14. Роберто Д′Аверса ("Сампдория") – 0,75
15. Тиаго Мотта ("Специя") – 0,7
16. Лука Готти ("Удинезе") – 0,6
17-18. Паоло Дзанетти ("Венеция") – 0,5
17-18. Аурелио Андреаццоли ("Эмполи") – 0,5.

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13 Фиорентина Фиорентина 27 31
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