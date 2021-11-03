Моуринью и Аллегри впереди всех: рейтинг зарплат тренеров Серии А

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Стали известны зарплаты всех тренеров итальянской Серии А, сообщает Calcio e Finanza.

Первое место делят главные тренеры "Ювентуса" и "Ромы" Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью, которые получают по семь миллионов евро в год после выплаты налогов. Третье место занимает наставник "Интера" Симоне Индзаги (4 млн).

Полностью рейтинг зарплат тренеров Серии А выглядит следующим образом:

1-2. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 7 миллионов евро в год после выплаты налогов

1-2. Жозе Моуринью ("Рома") – 7

3. Симоне Индзаги ("Интер") – 4

4-5. Маурицио Сарри ("Лацио") – 3

4-5. Лучано Спаллетти ("Наполи") – 3

6. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2

7-9. Стефано Пиоли ("Милан") – 2

7-9. Синиша Михайлович ("Болонья") – 2

7.9. Иван Юрич ("Торино") – 2

10. Винченцо Итальяно ("Фиорентина") – 1,2

11. Вальтер Мадзарри ("Кальяри") – 1

12. Давиде Баллардини ("Дженоа") – 0,9

13. Алессио Дионизи ("Сассуоло") – 0,85

14. Роберто Д′Аверса ("Сампдория") – 0,75

15. Тиаго Мотта ("Специя") – 0,7

16. Лука Готти ("Удинезе") – 0,6

17-18. Паоло Дзанетти ("Венеция") – 0,5

17-18. Аурелио Андреаццоли ("Эмполи") – 0,5.

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