Моуринью и Аллегри впереди всех: рейтинг зарплат тренеров Серии А
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Стали известны зарплаты всех тренеров итальянской Серии А, сообщает Calcio e Finanza.
Первое место делят главные тренеры "Ювентуса" и "Ромы" Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью, которые получают по семь миллионов евро в год после выплаты налогов. Третье место занимает наставник "Интера" Симоне Индзаги (4 млн).
Полностью рейтинг зарплат тренеров Серии А выглядит следующим образом:
1-2. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 7 миллионов евро в год после выплаты налогов
1-2. Жозе Моуринью ("Рома") – 7
3. Симоне Индзаги ("Интер") – 4
4-5. Маурицио Сарри ("Лацио") – 3
4-5. Лучано Спаллетти ("Наполи") – 3
6. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") – 2,2
7-9. Стефано Пиоли ("Милан") – 2
7-9. Синиша Михайлович ("Болонья") – 2
7.9. Иван Юрич ("Торино") – 2
10. Винченцо Итальяно ("Фиорентина") – 1,2
11. Вальтер Мадзарри ("Кальяри") – 1
12. Давиде Баллардини ("Дженоа") – 0,9
13. Алессио Дионизи ("Сассуоло") – 0,85
14. Роберто Д′Аверса ("Сампдория") – 0,75
15. Тиаго Мотта ("Специя") – 0,7
16. Лука Готти ("Удинезе") – 0,6
17-18. Паоло Дзанетти ("Венеция") – 0,5
17-18. Аурелио Андреаццоли ("Эмполи") – 0,5.
Не пропустите: результаты 11-го тура Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" сыграл вничью с "Порту" в Лиге Чемпионов
-
Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером"
-
Рассказов рискует пропустить матч с "Лестером"
-
Ванда Нара все-таки расстается с Икарди. Любовница отправляла игроку видео с мастурбацией
-
"Реал" - первый клуб, забивший 1000 голов в Лиге Чемпионов
-
Витория высказался о матче против "Лестера"
-
"Аль-Садд" не хочет отпускать Хави в "Барселону"
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
-
Варан выбыл из-за травмы
-
Хави назвал трансферные цели для "Барселоны"
-
Смородская оценила шансы "Спартака" в Лиге Европы
-
"Фиорентина" отреагировала на информацию об интересе к Азмуну
-
Гисдоль поделился ожиданиями от матча с "Галатасараем"
-
4
Бывший футболист "Барселоны" высказался о Месси в ПСЖ
-
Пирло может возглавить один из клубов Серии А
-
Семин прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"
-
Моуринью высказался о назначении Конте в "Тоттенхэм"
-
Вагнер Лав рассказал о самом ярком моменте в период его карьеры в ЦСКА
-
Гасперини послал Роналду после ничьи с "Манчестер Юнайтед"
-
Ловрен прокомментировал поражение от "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17