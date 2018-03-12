Моуринью и Де Бур вступили в словесную перепалку

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюфранк де бурмаркус рэшфордкристал пэлас

Моуринью и Де Бур вступили в словесную перепалку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и бывший наставник "Кристал Пэлас" Франк де Бур вступили в словесную перепалку.

Сначала голландский специалист раскритиковал португальского коллегу за отношение к форварду Маркусу Рэшфорду.

"Очень жаль, что Рэшфорд играет под руководством такого тренера, как Моуринью. Он молодой английский игрок, он должен получать игровое время и может допускать ошибки. Но Моуринью это не нравится, ему нужен результат. Если Рэшфорд проводит одну-две игры не очень удачно, он сажает его в запас" - сказал Де Бур.

Ответ от "Особенного" не заставил себя долго ждать.

"Де Бур - худший тренер в истории АПЛ. Если бы он тренировал Рэшфорда, то мог бы научить Маркуса проигрывать" - с иронией отметил Моуринью.

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