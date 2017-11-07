Моуринью и Гвардиола готовы поспорить за защитника "Эспаньола"

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" интересуются защитником "Эспаньола" Аароном Мартином Кариколом.

Как информирует испанская пресса, в подписании 20-летнего бека "попугаев" заинтересованы лично наставники английских клубов - Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью. Поэтому и "горожане", и "красные дьяволы" вполне будут готовы выложить за перспективного футболиста сумму отступных в его контракте, которая составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карикол сыграл 12 матчей за "Эспаньол", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Моуринью намерен покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru